Sfrecciano pericolosamente per le strade del centro e si postano sui social: è polemica

Due video che immortalano altrettanti pirati della strada in azione sono diventati virali nelle scorse ore e segnalati al deputato Francesco Emilio Borrelli. Il primo è un video postato sui social dallo stesso guidatore che percorre via Marina a 120 km/h. Nel secondo, invece, si vede un altro guidatore che percorre la Galleria Vittoria con metà auto sul marciapiede per evitare il traffico.

“I video che denunciano i due pirati della strada sono allucinanti. Trovo inaccettabile che si percorra a 120 Km/h via Marina, una tra le strade più trafficate della città anche di notte e sempre attraversata da pedoni. Per di più filmandosi e postando il video sui social. Un vero e proprio schiaffo alle numerose vittime della strada che solo nell’ultimo anno hanno perso la vita a causa di comportamenti criminali di conducenti di auto e motoveicoli.

Così come è vergognoso il comportamento del secondo conducente che per superare le auto incolonnate non si fa scrupolo di procedere sul marciapiede. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine affinchè si identifichino i criminali protagonisti dei video e vengano sanzionati in modo esemplare. Non è tollerabile che altre persone perdano la vita per l’irresponsabilità e l’indole criminale di soggetti ai quali la patente andrebbe ritirata per sempre”, ha commentato Borrelli.Borrelli.