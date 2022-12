In ospedale per la chemio: all'uscita trova la macchina sfasciata - VIDEO

Sta facendo il giro del web un video che mostra una macchina sfasciata all'esterno del Policlinico di Napoli. La vettura appartiene ad una persona che si trovava in ospedale per accompagnare un pazienete oncologico per una seduta di chemioterapia.

Le immagini sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza. “Francesco, una porta un malato oncologico e poi dopo, al parcheggio dell’ospedale, si ritrova con l‘auto manomessa e violata dai ladri”, si legge.

Il video, come detto, è diventato subito virale e tanti sono stati i commenti di condanna per il vile gesto.