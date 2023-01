Gli sfasciano l'auto sotto casa, la denuncia è virale: "Siete lo scarto degli scarti umani"

Sui social è virale la denuncia di un uomo che ha trovato la propria auto sfasciata. Il fatto sarebbe avvenuto a Xasoria in via Nuova Padre Ludovico.

"Buongiorno, spiegatemi perché un ragazzo che si sveglia presto tutte le mattine per andare a lavorare scende e deve trovarsi la macchina in queste condizioni, questa è la terza volta...auguro a questo scarto o scarti umani che non ti becchi mai mentre stai facendo una cosa del genere perché saresti finito!". si legge in un post pubblicato sui social.

"Ti auguro le peggiori cose nella vita perché vali meno di 0...Questo accade sempre in Via Nuova Padre Ludovico...complimenti agli inetti...le lacrime versate di un ragazzo le pagherete care e amare...Buona giornata", continua l'uomo. Tanti i commenti di solidarietà.