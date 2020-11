Scuolabus, la protesta: "O ci aiutate o scompariremo per sempre"

Continua la protesta degli operatori scuolabus della città di Napoli. La protesta continua a piedi e senza pulmini per mancanza di fondi per la benzina. "Costretti ad elemosinare sostegno per non morire - afferma il presidente di Assodiritti Carlo Di Dato - Fermati il 4 marzo con la chiusura delle scuole e condannati alla morte il 15 ottobre, dopo la riapertura per 3 settimane delle scuole in presenza. De Luca deve decidere: sostenere i 148 operatori oppure decretarne la fine. Questa mattina, nel corso del presidio organizzato presso la sede della Giunta Regionale a Napoli, in via Santa Lucia, saranno recapitate a De Luca le Autorizzazioni di tutti gli operatori. Decida se valorizzarle oppure ignorarle.

