Acquista auto da un amico, ma è rubata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo in via Vecchia Casilli dove, all’interno di un’area in stato di abbandono, hanno rinvenuto due auto. I poliziotti hanno accertato che i due veicoli erano stati rubati, uno all'inizio di maggio a Sora, mentre l’altro lo scorso lunedì a Ottaviano.

Inoltre, durante le fasi di accertamento sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato di aver acquistato una delle due auto tramite un suo amico ma, al momento, non era in possesso di alcuna documentazione al riguardo. Gli operatori lo hanno identificato per un 39enne di San Giuseppe Vesuviano e lo hanno denunciato per riciclaggio, mentre i veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.