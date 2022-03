Incidente stradale in via Girolamo Santacroce, auto si ribalta: un ferito grave

Incidente stradale in via Girolamo Santacroce nelle scorse sere. Un'automobile si è ribaltata dopo aver impattato lo spartitraffico al centro della carreggiata. Ferita in maniera grave una persona.

Sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi sulle responsabilità. Traffico in tilt sulla strada. Coinvolte altre due vetture nell'incidente ma senza conseguenze per le persone a bordo.