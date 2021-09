Notte di paura a piazza Trieste e Trento, spari e auto della polizia speronata: i turisti filmano tutto

Un'auto di grossa cilindrata con a bordo un uomo non si è fermata all'alt intimato dai poliziotti a piazza Trieste e Trento. Ha speronato la vettura degli agenti proseguendo la sua corsa verso il lungomare. I poliziotti avrebbero esploso dei colpi di arma da fuoco in aria (in segno di avvertimento), in piazza del Plebiscito, per fermare l'uomo, che è stato poi bloccato a largo Sermoneta a Mergellina.

Spaventati i turisti che passeggiavano in strada. Alcuni hanno anche ripreso la scena con i telefonini, commentando in diretta quanto accadeva.

Speronati anche i taxi

A denunciare l’accaduto l’avvocato Gennaro Esposito, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina: “Non si può andare avanti cosi. In queste persone c'è un senso di impunità. Servono più presidi in strada". In precedenza sembra che l'automobilista abbia speronato anche dei taxi che hanno avvisato le forze dell'ordine giunte poi in piazza Trieste e Trento.