Auto e moto senza assicurazione a Scampia: 41 sequestri

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in zona Scampia e Piscinola, in via Monte Rosa, via del Gran Paradiso, via Monte San Gabriele, via Gran Sasso, via Monte Taburno, via Ortese, via Barth, via Marsala, via Incoronato e via Compagnone, dove hanno contestato una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e sequestrato 36 autoveicoli e cinque motoveicoli parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.