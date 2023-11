Auto e moto abbandonate sulla salita per Capodimonte: via alla rimozione

Veicoli abbandonati, parcheggiatori abusivi, aree di sosta senza autorizzazioni. Blitz degli agenti dell’Unità operativa Stella e del Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Locale di Napoli, insieme ai Nibbio della polizia di Stato. L'intervento di bonifica in via salita Capodimonte ha portato alla rimozione di 22 veicoli, tra auto e moto, in sosta vietata o perché in evidente stato di abbandono. I proprietari di altri sei veicoli sono stati multati per la mancata copertura assicurativa e per la sosta irregolare.

Altra operazione congiunta è stata condotta dagli uomini dell’Unità Operativa Avvocata e dal personale del commissariato Decumani nelle strade a ridosso del corso Umberto. Chiuse due autorimesse totalmente abusive, multati ed allontanati due parcheggiatori abusivi. Infine, 38 veicoli parcheggiati lungo l’itinerario sono stati multati perché sprovvisti di copertura assicurativa o perché in divieto di sosta. Per 7 di loro la polizia locale ha disposto la rimozione forzata e il trasporto in deposito.