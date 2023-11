Nell'ambito delle attività di controllo del territorio gli agenti della Polizia Locale (Unità Operativa Avvocata), insieme al personale del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno realizzato a Napoli un importante intervento di "bonifica" del territorio della Municipalità 2, Avvocata, Montecalvario, Pendino, procedendo alla rimozione di 19 veicoli, di cui 2 auto e 17 moto in evidente stato di abbandono.

Le operazioni hanno interessato numerose strade quali via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, via Girolamo Santacroce, via Poggio dei Mari, via de Pretis, via Melisurgo, via Saverio Baldacchini, vico Paparelle a pendino, Piazza Santa Maria la Scala, Piazza del Carmine, e via Marina.

I veicoli, divenuti ricettacolo di rifiuti, sono stati individuati in parte dagli agenti nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio e in parte segnalati dai cittadini alla mail istituzionale dedicata: polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it

Contestualmente alle attività di rimozione dei veicoli abbandonati è stata svolta un'attività di contrasto alla sosta selvaggia ed allo sversamento abusivo di rifiuti. Al di fuori della Municipalità 2, sono stati verbalizzati ulteriori ventidue veicoli, cinque dei quali rimossi con carro attrezzi, e sanzionati cinque soggetti per sorpresi ad abbandonare rifiuti non pericolosi sulla pubblica via.

Le attività programmate proseguiranno nelle prossime settimane in tutti i quartieri cittadini.