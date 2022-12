Trovata l'auto di Mariateresa, l'ultima dispersa di Ischia: era sul tetto della sua abitazione

Le squadre di soccorritori all'opera a via Celario a Casamicciola, la strada maggiormente colpita dalla frana di sabato scorso, hanno trovato l'automobile (Fiat Panda) dell'ultima persona dispersa. Si tratta di quella di Mariateresa Arcamone, 31enne cameriera in un bar di Forio.

La vettura, finita sul tetto dell'abitazione distrutta della giovane, era sepolta dal fango. Solo grazie al miglioramento del meteo si è riusciti a scavare a fondo nell'area in queste ore. Prosegue il lavoro delle squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, visto che il corpo di Mariateresa non è ancora stato ritrovato.

Frana ai Maronti

Cedimenti strutturali si sono registrati dalle 10 di questa mattina, anche verso la spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano. Chiusa la strada per accedere alla nota spiaggia, tra le più amate dai turisti, a causa del movimento franoso consiste di diversi metri cubi di terriccio e massi Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta. Nelle prossime ore si saprà se e quando la strada potrà essere riaperta.

Gli sfollati

I numeri ufficiali parlano di 341 sfollati complessivi, la cui sistemazione in alberghi dell'isola è stata resa possibile grazie alla disponibilità di Federalberghi, come precisato nel corso del punto stampa di stamane del Comitato per la sicurezza. 90 le persone che hanno trovato autonomamente sistemazione da parenti o amici, "dando un aiuto consistente alla gestione dell'emergenza", come è stato sottolineato. 54 le famiglie, per un totale stimato di circa 150 persone (ipotizzando 3 componenti per ogni nucleo) non ben disposti a lasciare la propria abitazione: i vigili urbani di Casamicciola e i soccorritori presenti sul posto stanno operando azione di persuazione, in considerazione del rischio determinato dalle previste nuove precipitazioni: si parla infatti di una stima che vai dai 20 ai circa 60mm di pioggia.