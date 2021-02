Auto finisce in mare e resta bloccata: il video diventa virale

È stata recuperata ieri sera, 14 febbraio, l'automobile che era rimasta bloccata in acqua a Licola Mare. La macchina, sommersa per oltre un metro dal mare, è stata reciperata dai Vigili del Fuoco non senza difficoltà. L'auto è diventata protagonista social grazie ad un video realizzato da un passante e diffuso da un'attivista della zona, Umberto Mercurio.

Individuato il proprietario

Oltre all'indignazione generale, il video ha spinto tanti a chiedersi a chi appartenesse l'auto e come fosse finita in mare. A svelare il mistero è stato lo stesso proprietario dell'autovettura, un 39enne di Frattamaggiore, che non potendola più recuperare ha allertato le Forze dell'Ordine. Agli agenti della Polizia l'uomo avrebbe spiegato che era lì per provare le prestazioni del suo Suv, ma una volta insabbiato non è riuscito più a spostarlo.