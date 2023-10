Auto di lusso sequestrate improvvisamente: ecco cosa sta succedendo

Sarebbero oltre 1500 per ora gli automobilisti in Italia che si trovano in una situazione di estrema difficoltà a causa di un crescente scandalo, ancora sottotono e con inchiesta in corso, che coinvolge auto di lusso acquistate in buona fede presso concessionari che ora le stanno richiamando senza saper spiegare ai clienti perché sono irregolari e perché in caso di alt della polizia sarebbero sequestrate. Le targhe di migliaia di veicoli, dichiarate irregolari e/o sospette dalla Motorizzazione Civile sono ormai in una black list diffusa a tutti gli organi di polizia alla ricerca dei veicoli e dei responsabili di questo scandalo.

“Dai documenti della motorizzazione di Napoli ad oggi 1500 targhe di veicoli regolarmente acquistati da ignari automobilisti sono state inserite in una lista di auto truffa da fermare e sequestrare, causando danni patrimoniali significativi, problemi legali e disagi ai loro proprietari inconsapevoli” spiega l’avvocato Angelo Pisani che in questa vicenda difende alcuni di questi proprietari in buonafede che oltre alla beffa del fermo auto subiscono anche altri danni nel non poter regolarizzare i loro veicoli in mancanza dei documenti originali scomparsi insieme all’agenzia responsabile delle pratiche e da un giorno altra caduta sotto la lente d’ingrandimento della motorizzazione .

L'origine di questa drammatica situazione risale a vendite di auto di grossa cilindrata che sono state effettuate a caro prezzo e in anticipo, spesso da imprenditori, avvocati e medici, solo per scoprire successivamente di trovarsi a circolare su veicoli sotto la lente d'ingrandimento e ricercati delle forze dell'ordine. Dopo un controllo delle autorità, molti automobilisti hanno dovuto subire il ritiro del libretto di circolazione e il sequestro del proprio veicolo, causando gravi danni finanziari, danni all'immagine e disagi non previsti. Inoltre gli ignari automobilisti sono costretti ad affrontare procedure giudiziarie lunghe e complesse per cercare di dimostrare la loro innocenza e ottenere il risarcimento dei danni subiti dai concessionari che a loro volta dovranno rifarsi contro l’agenzia pratiche auto e altri eventuali responsabili.

L'avvocato Pisani ha denunciato la situazione e chiede alla magistratura "di prendere provvedimenti contro i responsabili dello scandalo che ha coinvolto inconsapevoli consumatori”. Pisani sottolinea che "le vittime sono ora costrette a combattere non solo per il recupero delle somme pagate per l'acquisto dei veicoli, ma anche per ottenere giustizia e risarcimento per i danni subiti a causa del sequestro dei loro mezzi”.

Tra le storie drammatiche emerse da questa vicenda, c'è quella di un professionista che aveva appena acquistato un'auto di lusso Audi del valore di oltre 50.000 euro, come un'azienda di noleggio che aveva acquistato una Ferrari. Dopo aver pagato integralmente il veicolo, ognuno è stato fermato dalla Polizia Stradale durante un normale controllo e ha scoperto che il suo veicolo era ricercato. Il risultato è stato il sequestro del libretto di circolazione e la confisca del veicolo, costringendo l’automobilista a rinunciare alle vacanze programmate con la famiglia a bordo dello stesso.

“La Motorizzazione Civile, - spiega Pisani - dal canto suo, è a conoscenza di questa situazione da aprile, ma invece di avvertire tempestivamente gli automobilisti acquirenti in buonafede e comunicare le dovute procedure per la regolarizzazione dei veicoli, ha lasciato che gli automobilisti incorressero in fermi e sequestri evitabili”.

Da qui la richiesta di Pisani. “È ora fondamentale che le autorità competenti agiscano. La motorizzazione di Napoli con il suo tardivo provvedimento e la comunicata procedura di nuova immatricolazione dei veicoli in realtà non risolve il problema agli acquirenti automobilisti in buonafede perché i veicoli senza libretti originari ed essendo oggi immatricolati in Italia con libretti che sostituiscono i precedenti senza esser possibile una nuova procedura. La procura di Napoli accerti tutte le responsabilità e tuteli le vittime di questa truffa”.