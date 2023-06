Follia in piazza, litiga con la fidanzata e si scaglia con l'auto contro la folla: almeno 7 feriti | VIDEO

Momenti di terrore nella serata di ieri in piazza Duomo a Nola. Alla guida un ragazzo poco più che 20enne. Si è poi ribaltato con la vettura dopo essere scappato in direzione Camposano

Poteva essere una strage, la scorsa notte in piazza Duomo a Nola.

Un ragazzo, a bordo di una Panda, ha iniziato a sfrecciare con la sua auto tra adolescenti e famiglie a tutta velocità.

Dopo avere investito diverse persone si è allontanato terminando la sua folle corsa nel comune di Camposano, dove ha fatto un incidente e si è ribaltato.

Secondo quanto riportato da Francesco Emilio Borrelli, che ha anche pubblicato un video in cui è possibile osservare tutta la dinamica di quanto avvenuto, sono almeno sette i ragazzi feriti trasportati in ospedale, alcuni in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Nelle immagini si nota la folla impietrita osservare a distanza quanto sta accadendo, mentre l'auto travolge diverse persone.

Una prima ricostruzione delle agenzie riporta che il conducente della Panda, un ragazzo intorno ai 20 anni, aveva poco prima litigato con la fidanzata.