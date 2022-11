Auto di un incensurato in fiamme a Monterusciello, indagini in corso: ipotesi incendio doloso

La scorsa notte i carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Libero Bovio a Monterusciello per un’auto in fiamme.

Si trattava di una Panda, di un incensurato 34enne del posto.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno parzialmente distrutto il veicolo. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice di quanto avvenuto: non si esclude al momento possa trattarsi di incendio doloso.