Auto in fiamme nella notte: indagini in corso

Questa notte, ore 01.00 circa, i Carabinieri di Napoli (Stella) sono intervenuti a via Battistello Caracciolo nel quartiere Avvocata per l’incendio di un’autovettura. Poco prima ignoti avevano dato fuoco ad un suv lì parcheggiato di proprietà di un commerciante di origine cinese. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Lo stesso vale anche per altri episodi simili, sempre nella notta, ma a Roccarainola. Verso le 2, i Carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti presso un’area parcheggio del rione Gescal. Cinque le auto incendiate da ignoti che sono state completamente distrutte. Fiamme domate dai Vigli del fuoco.