Verso le 2 di questa notte i carabinieri sono intervenuti in via Antonio Vuolo a Pimonte, nel napoletano, dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio aveva distrutto un’auto in sosta.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della locale stazione.