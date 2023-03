Ha salvato due ragazzi a bordo di una macchina in fiamme: encomio per un vigilantes | VIDEO

La storia di Fausto Alfieri, che ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco di Somma Vesuviana. "Oggi è difficile trovare persone che mettono in pericolo la propria vita per salvare altre vite", afferma Salvatore Di Sarno

“La sera del 13 marzo, ero in località di Santa Maria a Castello, nella zona alta di Somma Vesuviana. C’era una macchina con a bordo due ragazzi i quali non si erano accorti che la loro auto stava andando in fiamme. Infatti le fiamme stavano partendo da sotto. Ed allora li ho superati, invitandoli ad accostare. Sono sceso dalla mia macchina e li ho aiutati ad uscire dal loro abitacolo che subito dopo è stato praticamente avvolto dalle fiamme”. E' quanto racconta Fausto Alfieri, vigilantes, al quale oggi il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha conferito un encomio per avere salvato i ragazzi.

“Credo che non abbia salvato solo i ragazzi – ha dichiarato il sindaco Di Sarno – perché con ogni probabilità il fuoco avrebbe messo fuori uso i freni su una strada che è fortemente in discesa. Ho ringraziato Fausto a nome di tutta la città per avere evitato una possibile tragedia”.

“Ai giovani dico che Fausto ha avuto un senso di coraggio. Oggi è difficile trovare persone che mettono in pericolo la propria vita per salvare altre vite. Soprattutto le nuove generazioni hanno bisogno di modelli positivi", ha concluso il primo cittadino di Somma Vesuviana.