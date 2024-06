Auto va a fuoco nella Galleria Vittoria: traffico paralizzato

Traffico paralizzato ieri in tarda serata nella Galleria Vittoria a causa di una automobile in fiamme. A causa del fumo e per facilitare le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo interessato dall'incendio, l'area è stata chiusa per diverse ore.

Tante le lamentele dei residenti sui social: "Da quando hanno chiuso il lungomare..deviando il traffico x via Morelli e non più per via Arcoleo si creano maxi ingorghi per via del dell'imbuto della strada che da quattro corsie si riduce spesso in una a causa delle auto in sosta e per la fila per entrare nei garage privati. La zona di Nazario Sauro è invece sempre deserta soprattutto in settimana", denuncia Antonio, un residente.