Auto in fiamme sull'Asse mediano: traffico in tilt - FOTO

Paura sull'Asse mediano dove, nella tarda mattinata di oggi, un'auto è andata in fiamme. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al rogo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco. L'incendio si è verificato sull'asse perimetrale di Napoli, da Capodichino in direzione Scampia.

Paura per gli automobilisti che in quel momento transitavano sull'arteria. Traffico in tilt, anche per permettere ai soccorsi di giungere sul posto. Al momento non risultano feriti, mentre l'auto è andata completamente distrutta.