Auto sperimentale esplosa sulla Tangenziale, il Cnr apre un'indagine interna

L'istituto di ricerche sulla combustione del Cnr di Napoli ha avviato una indagine interna sull'incidente avvenuto due giorni fa sulla Tangenziale di Napoli, l'episodio in cui una vettura-prototipo - sulla quale viaggiavano una ricercatrice dell'istituto e un giovane laureando - è esplosa. Entrambi i passeggeri, che hanno riportato ustioni gravissime, sono ricoverati con prognosi riservata al Cardarelli.

È stato il direttore dell'istituto, Riccardo Chirone, ad annunciare l'avvio dell'indagine, sottolineando anche come da parte del Cnr ci sia la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti che intanto sono anche loro alle prese con un fascicolo sulla vicenda.

La vettura esplosa, una Volkswagen Polo, era - ha spiegato lo stesso Chirone - "un prototipo affidato all'Università di Salerno per un progetto di ricerca europeo sulla ibridizzazione dei motori di cui il Cnr non è partner. Le prove vengono fatte anche su strada".

I due feriti sono la ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, e lo studente Fulvio Filace di 25. Sono in condizioni tali per cui non è stato possibile da parte degli inquirenti raccogliere le loro testimonianze.

A quanto pare a causare la deflagrazione sono state delle bombole a bordo dell'auto, dal contenuto ancora non definito. Anche la natura dell'innesco - il caldo, o forse una scintilla - va chiarita. È stata esclusa la collisione perché dalle immagini delle telecamere non si vede alcun urto da parte della Polo.