Vandali in azione nella notte: distruggono un'auto e la lasciano in mezzo alla strada - VIDEO

Vandali ancora in azione a Casoria nel cuore della notte. Un cittadino ha, infatti, denunciato un gruppo di persone per avergli distrutto la macchina. Nelle immagini di videosorveglianza si vede chiaramente come i balordi abbiano forzato le portiere per poi trascinare per diversi metri l'auto. Il proprietario del veicolo ha sporto denuncia e le indagini dovranno chiarire se si tratta realmente di un atto vandalico o di un furto non riuscito.

Il video, diffuso sui social, è stato inviato anche al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Queste le parole, invece, del proprietario dell'auto: "L’altra mattina mi sveglio e mi ritrovo la macchina distrutta da alcuni individui a bordo di un'auto A3 nera 3 porte a Casoria. Ho sporto regolare denuncia".