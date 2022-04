Perde il controllo dell'auto: gruppo di giovani feriti, uno è grave

Brutto incidente la notte scorsa a Ponticelli, in via Pacioli. Un gruppo di giovani era a bordo di un'utilitaria quando questa, per motivi ancora da accertare, è stata coinvolta in una carambola. Il gruppo composta da tre ragazzi e due ragazze (una minorenne) erano a bordo del mezzo che, poi, ha sbandato. Dopo aver perso il controllo l'auto è finita contro il guard rail e poi ha invaso l'altra carreggiata senza, però, impattare contro altri veicoli.

Il giovane seduto a lato passeggero ha riportato gravi traumi ed è ora ricoverato in prognosi riservata presso la terapia intensiva dell'ospedale del Mare. Gli altri ragazzi, invece, hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono giunti gli uomini della Municipale e i sanitari del 118 che hanno subito soccorso i giovani. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei poliziotti che stanno indagando.