Auto scivola giù e resta bloccata sui binari della Circumvesuviana

Un treno bloccato a Castellammare per un'auto finita sui binari della Circumvesuviana. E' accaduto ieri e la circolazione dei convogli è rimasta bloccata per 15 minuti per ragioni di prudenza e sicurezza.

A chiarire la vicenda a NapoliToday è Umberto De Gregorio, presidente Eav: "In quel punto c'era un'area per lavori in corso con area parcheggio riservata ad operatori del cantiere. Uno dei dirigenti che lavorano per la ditta che esegue i lavori ha parcheggiato e per motivi in corsi di accertamento l'auto è scivolata giù, su un binario dove non passano i treni. Essendo la circolazione attiva sul binario adiacente, per motivi di prudenza, è stata sospesa per 15 minuti in modo da consentire la rimozione del veicolo. Per il dirigente è partita una contestazione".