Il sottopasso è allagato: auto resta bloccata nell'acqua alta - VIDEO

Disagi a Casoria per un sottopasso allagato da diversi giorni. Le piogge torrenziali hanno determinato un allagamento che ha coinvolto anche alcune auto rimaste bloccate.

Una di queste compare in un video diventato virale sui social A condividerlo è il consigliere comunale Orsino Esposito. "Sottopasso Stella che collega via Pelella con via Concordia bloccato Casoria in ginocchio ..traffico in tilt da cinque giorni", si legge nel post.