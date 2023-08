Parcheggia l'auto all'ingresso dell'ospedale: ambulanza resta bloccata

Una macchina viene sostata all'ingresso dell'ospedale e un'ambulanza resta bloccata. A denunciare il fatto, registrato ieri, è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Ci giunge segnalazione da ambulanza in convenzione con il 118 di Napoli che non riesce ad uscire dall’ospedale “vecchio Pellegrini “ per auto in sosta selvaggia. Da subito è stato rintracciato il proprietario che con fare saccente ha detto:” fammi rimuovere la macchina se hai il coraggio”…..e poi ha aggiunto:” sono stato solo 5 minuti”! Ricordiamo a tutti gli “incivili a 4 ruote” che 5 minuti fanno la differenza tra la vita e la morte!".

Appello al sindaco

"Caro Comune di Napoli e sindaco Gaetano Manfredi non esiste nessuna soluzione per evitare questo disservizio?disservizio che poi è il “genitore” della stragrande maggioranza delle aggressioni che subiamo! Caro Sindaco chiediamo ufficialmente un incontro con lei per cercare soluzioni ai tanti problemi che vive quotidianamente il 118. E ci piace sottolineare che l’incontro dovrebbe esserci con noi che viviamo queste difficoltà e non con la dirigenza che ,purtroppo, non può avere il polso reale della situazione!".