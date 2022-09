Auto rubata ritrovata nel parco degli Astroni

Gli agenti della Polizia Municipale - reparto ambientale - nella zona del Parco del Cratere degli Astroni, hanno rinvenuto in stato di abbandono un Fiat Panda in discrete condizioni con evidenti segni di effrazione. Dai primi accertamenti l’auto non risultava essere rubata ma, le sue buone condizioni hanno insospettito i caschi bianchi che hanno deciso di procedere all'identificazione e al contatto con il proprietario.

Questi riferiva che l’auto gli era stata rubata da 1 mese e che aveva sporto regolare denuncia. Da ulteriori approfondimenti veniva accertato che vi era stato un errore materiale nell'indicazione della targa e dunque l’auto veniva riconsegnata al legittimo proprietario.