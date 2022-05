Auto abbandonate in strada: maxi operazione di rimozione a Napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Barra, insieme ad agenti della polizia municipale di Napoli, hanno rimosso 44 veicoli abbandonati in strada da tempo.



Le auto erano tutte senza assicurazione ed erano parcheggiate in via Taverna del Ferro, via Atripaldi, via delle Repubbliche Marinare, via della Villa Romana e corso Sirena.



I proprietari saranno sanzionati amministrativamente.