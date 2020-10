Comunione negata a bambino autistico, la celebrerà Sepe

Si é finalmente conclusa la vicenda di Massimo, il bambino autistico escluso dalla Prima Comunione a Napoli, una grande forza di volontà dei genitori che non si sono fermati, e una grande forza dell'Osservatorio per la Disabilità "La Battaglia di Andrea", che li ha affiancati in questa vera e propria battaglia. Il Cardinale Sepe ha convocato e ricevuto finalmente stamattina in Curia la famiglia del piccolo Massimo, c'é stato un incontro privato nella tarda mattinata di oggi tra il Vescovo di Napoli e i genitori del piccolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo felici di aver aver avuto questo incontro - dichiara Mary - abbiamo ritrovato la nostra serenità e la nostra felicità, la nostra vittoria é quella che sarà il Cardinale in persona a celebrare la Prima Comunione a Massimo insieme all'altra mia figlia il prossimo 29 novembre, questo significa che finalmente qualcosa si si é mosso, che finalmente la Chiesa ha restituito dignità al mio bambino, ringraziamo il Cardinale per questo splendido gesto e ringrazuamo La Battaglia di Andrea, che ci é stata vicino giorno e notte combattendo insieme a noi fino alla fine. Al Cardinale abbiamo detto tutto - prosegue la donna - ci ha fatto raccontare tutto e si é dimostrato molto disponibile e molto sensibile, e soprattutto, ci ha spiegato che i vari comunicati che negavano l'esclusione di Massimo erano stati inviati dal parroco e non dalla Curia. Con questo incontro Sepe - conclude la donna - ha dato giustizia a Massimo e gli ha restituito la dignità, che tutto questo sia da monito per altre persone, che serva a dare forza ad altri genitori e a scoraggiare altre persone ad emarginarli, come ha fatto Padre Antonio. "Non ci fermeremo mai di fronte alle ingiustizie e alle discriminazioni - dichiara la presidente de La Battaglia di Andrea - appena venimmo a conoscenza della notizia contattammo subito i genitori di Massimo, abbiamo combattuto insieme, non ci siamo mai fermati, e siamo riusciti ad ottenere giustizia, Sepe é una persona retta e saggia - conclude Asia Maraucci - con questo gesto ha restituito dignità a Massimo e confermato di essere un grande uomo".