La denuncia di una mamma: "Mio figlio autistico rinchiuso in una palestra della scuola con i suoi escrementi"

I genitori di Francesco denunciano quanto accaduto al figlio in un noto istituto scolastico della periferia Castellammare di Stabia, il 30 settembre scorso. "Nostro figlio autistico chiuso nella palestra della scuola. Trattato come un cavallo in una stalla", le parole della madre in un drammatico video, al suo arrivo con il marito in palestra. Il ragazzino, affetto da spetto autistico e disabilità intellettiva, è stato trovato dai genitori nudo e disorientato, con i suoi bisogni ovunque in giro. Forte la tensione tra i genitori del 14enne e i rappresentanti scolastici. La situazione è tornata alla calma solo dopo l'arrivo sul posto dei carabinieri.

Aperta un'inchiesta

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata. I genitori denunciano che il ragazzino, solitamente in grado di provvedere autonomamente alla propria igiene personale, sarebbe stato lasciato a lungo in palestra. Secondo la scuola è stato invece portato in palestra durante una crisi per evitare che potesse danneggiare le aule, vista la difficoltà di gestirlo, essendo alto 1.90 centimetri per 100 chilogrammi di peso.

"Contatteremo i legali della famiglia"

Abbiamo appreso la notizia attraverso la stampa - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - episodi del genere non devono capitare, e sinceramente la cosa che più mi lascia sconcertata, oltre al fatto in se già gravissimo, è che la scuola si sarebbe giustificata con la difficoltà di contenere il ragazzo a causa della sua stazza. Contatteremo i legali della famiglia e se vorranno, li affiancheremo in tutto - conclude Maraucci- episodi del genere non devono capitare e chi ha sbagliato dovrà pagare nelle sedi civili e penali".