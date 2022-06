Occupa lo stallo dei bus con l'auto, autista gli chiede di spostarsi: reagisce con un pugno

Un autista dell'Eav è rimasto vittima di un brutto episodio a Castellammare. A rendere noto l'accaduto è stato il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio con un post sui social pubblicato nella serata di martedì.

"Solidarietà a Simone, autista assunto da poco in Eav. A Castellammare è stato aggredito questa sera mentre effettuava la manovra di sosta. Un energumeno sostava con la sua auto sullo stallo bus. L’autista dal finestrino gli ha chiesto gentilmente di spostarsi e lui, per risposta, gli ha dato un violento pugno in faccia. Pare gli abbia spaccato il setto nasale. Ora è in ospedale. Ma come si può lavorare in questo territorio selvaggio? Sempre più difficile nel trasporto pubblico come negli ospedali. Domani mattina (oggi, n.d.r.) sono stato convocato, su mia richiesta, dal Prefetto per affrontare il tema folla, sicurezza, vandalismo", ha spiegato De Gregorio.