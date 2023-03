Procida, aumenta la tassa di sbarco sull'isola per i turisti

Brutte notizie per i visitatori di Procida. La tassa per sbarcare sull'isola aumenterà dal prossimo primo maggio. Per i non residenti la tassa da pagare sarà di 3,50 a persona. La decisione è stata presa dalla giunta comunale e varrà per i turisti fino al 31 ottobre.

Di fatto finiranno 0,50 centesimi a persona in più nelle casse delle compagnie di navigazione. Generalmente nei mesi invernali la tassa era di 2,50 e aumentava di 50 centesimi nell'alta stagione.