Voli più cari, Gesac contro il Comune per l'aumento della tassa d'imbarco

Sconcerto per Gesac per l'aumento della tassa aeroportuale da parte del Comune di Napoli. Dal canto suo Manfredi però tende a precisare che l'incremento Irpef dello 0,1 per cento nel 2023 appare inevitabile, in quanto richiesto come condizione per il Patto per Napoli, firmato lo scorso 29 marzo dal sindaco e dall'ex premier, Mario Draghi.

La delibera varata ieri dalla Giunta prevede un aumento di 2 euro su ogni biglietto dei voli in partenza da Capodichino e l'aumento dell'addizionale Irpef. Le misure scatteranno come detto dal primo gennaio 2023

La nota di Gesac: "Tale provvedimento è stato assunto mentre sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo per individuare una soluzione che, nel pieno rispetto del "Patto per Napoli" che prevede tale aumento, consenta almeno di differirne l'attuazione all'inizio del 2025. La delibera ha di fatto interrotto il dialogo con la società di gestione aeroportuale che aveva proposto soluzioni alternative, anche alla luce della posizione assunta dall'AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares), in una lettera inviata il 29 novembre scorso al sindaco e agli Assessori competenti, a cui risulta non è mai stata data risposta".