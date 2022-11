Carrello della spesa sempre più caro a Napoli (+10%): ecco i generi alimentari aumentati maggiormente

Fare la spesa costa sempre di più a Napoli, precisamente del 10,9% in più rispetto al 2021. E' questo il tasso tendenziale di inflazione annua rilevato dall'Istat in città a ottobre: andamento che in soli trenta giorni aumenta di oltre due punti, rispetto all'8,7% di settembre. A ottobre, secondo i dati diffusi oggi dal Comune, l'aumento dei prezzi in città è stato del 3 per cento.

Prodotti più cari

Gli aumenti rispetto al 2021 riguardano in particolare:

prodotti alimentari e bevande analcoliche (+13%). Soprattutto vegetali freschi (+10%), zucchero (+18%),

abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+51%)

servizi ricettivi e ristorazione (+9%)

Indice OTTOBRE-2022