Covid-19, incremento di nuovi positivi del 49% da una settimana all'altra a Napoli

I dati diffusi dal Comune sull'andamento epidemiologico del contagio in città

Nel periodo dal 1° Agosto 2020 al 28 Febbraio 2021 il numero dei infezioni da Covid-19 nella città di Napoli è stato pari a circa 47.123 casi. E' quanto si evince dai dati diffusi dal Comune di Napoli sull'andamento epidemiologico nella città partenopea. Il lavoro è stato coordinato dal prof. Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), da Simona Signoriello e Vittorio Simeon, con la collaborazione di Francesca Menna, assessora comunale alle pari opportunità, libertà civili e alla salute.

Dopo una fase di forte crescita giornaliera dei casi fino all’inizio di novembre 2020, con oltre mille casi notificati in un giorno (6 novembre), è seguita una diminuzione dell’incidenza terminata verso la fine di dicembre. Nella prima parte di Gennaio 2021 si è osservato un periodo di sostanziale stabilità del contagio, seguita da una fase attuale di incremento del contagio. In particolare, nell’ultima settimana (dal 22/02 al 28/02) sono stati notificati 1.894 casi con un incremento del 49% rispetto alla settimana precedente (dal 15/02 al 21/02) nella quale i casi notificati erano stati 1.275. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti è ora pari a 197 casi.

Nel confronto tra l’incidenza (casi per 100.000 abitanti) tra la Città di Napoli e la Campania si evidenzia, soprattutto nella prima parte della seconda ondata una maggiore incidenza di Covid-19 nella Città di Napoli, mentre nell’ultimo periodo è la Regione Campania a presentare valori di incidenza maggiori.

Analisi per età

L’aumento dell’incidenza dell’ultima settimana (dal 22/02 al 28/02) è evidente in tutte le classi di età con valori elevati nella fascia di età 14-75 anni. In particolare, ritorna ad avere valori di incidenza alti la classe di età 19-30 anni, determinante durante la fase iniziale della seconda ondata per l’aumento del contagio.