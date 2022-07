Trasporti pubblici più cari: aumenti per Anm ed Eav

Parte dal 1° agosto la variazione tariffaria dei biglietti per il trasporto pubblico locale decisa dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n°53 del 13/05/2022.

L’adozione delle nuove tariffe dà esecuzione al dettato normativo di cui all’art. 7 comma 1bis della L.R. n. 3/2002 che prevede il progressivo adeguamento delle tariffe agli andamenti dell’inflazione.

Restano invariate le tariffe degli abbonamenti, un modo di tutelare gli utenti abituali del trasporto pubblico locale che utilizzano il mensile o l’annuale, per i propri spostamenti, riconoscendo la convenienza economica e la facilità di utilizzo dell’abbonamento rispetto all’acquisto del singolo biglietto.

Era dal 2017 che non venivano apportati incrementi alle tariffe del trasporto pubblico locale.

Per l’ambito urbano di Napoli, la variazione è di 10 centesimi (da 1,10 euro a 1,20 euro) per la corsa semplice urbana ANM, mentre gli spostamenti su linee suburbane e linee su ferro EAV e Trenitalia, si passa da 1,30 ad 1,40 euro. Il biglietto orario UnicoCampania Napoli passa da 1,60 a 1,70 euro.

A Salerno, invece, il biglietto orario passa da 1,30 a 1,50 euro. La tariffa per il servizio extraurbano Na 1 (spostamenti da e per Napoli con un comune diverso dal capoluogo oppure per spostamenti fra Comuni diversi quando è necessario effettuare un interscambio su Napoli) vede la corsa singola passare da 1,60 a 1,70 euro, mentre il biglietto orario aumenta da 1,70 a 2,40 euro. Per il servizio extraurbano Na2, il biglietto aumenta da 2,20 a 2,40 euro, mentre il biglietto orario passa da 2,70 a 2,90 euro.

Al fine di evitare disagi all’utenza, sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.