Un'aula del conservatorio dedicata a Giovanbattista Cutolo: oggi la cerimonia

Un luogo della memoria dove coltivare la bellezza dell'arte come antidoto alla violenza: questo pomeriggio, alle 17 e 30, il Conservatorio di Napoli. San Pietro a Majella dedicherà una delle sue storiche aule a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista scomparso lo scorso 31 agosto. Giogiò, da novembre, sarebbe tornato a frequentare, in qualità di laureando, il corso di corno tenuto in Conservatorio dal Maestro Angelo Agostini.

Situata al secondo piano dell'istituto nelle adiacenze della biblioteca, l'aula ospiterà attività didattiche ordinarie e attività formative di tipo specialistico. Al termine della cerimonia, l'orchestra giovanile del Conservatorio San Pietro a Majella, con la partecipazione dell'organista Pietro Russo e la direzione di Leonardo Quadrini, salirà sul palco della Sala Scarlatti ricordando Giovanbattista Cutolo con il concerto "L'organo e l'orchestra", con musiche di Marco Enrico Bossi.