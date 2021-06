Giovane attrice ritrovata senza vita a teatro: indagini in corso

Una giovane attrice è stata ritrovata senza vita, ieri pomeriggio, al Teatro Bellini di Napoli. Non è stato ancora chiarita la dinamica del decesso, ma da primi rilievi sembra che la giovane (22 anni) si sia suicidata.

Dopo la scoperta del corpo sono scattati immediati i soccorsi, ma tutto è stato inutile. Si indaga, intanto, sull'episodio sul quale, però, c'è il massimo riserbo. La ragazza, trovata impiccata, avrebbe già tentato il suicidio un paio di giorni prima, ma come detto al momento si tratta solo di ipotesi.

In un biglietto, forse, la verità

Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se il ritrovamento di un biglietto con la scritta "La verità é che ho sempre pensato che qualcosa non andasse in me" (citazione di un noto film di animazione) fa pensare che la giovane abbia potuto compiere l'estremo gesto di togliersi la vita.

Distrutti i vertici del teatro di via Conte di Ruvo per quella che veniva considerata una delle attrici più talentuose del gruppo.