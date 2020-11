A via Diocleziano arrivano finalmente gli attraversamenti rialzati: approvata la delibera

La Giunta comunale, a firma degli assessori alla sicurezza urbana ed al traffico Alessandra Clemente ed Enrico Panini, ha approvato una delibera con la quale, a partire dalla prossima settimana, partiranno i lavori per installare su via Diocleziano e via Nuova Bagnoli una serie di attraversamenti pedonali rialzati utili a facilitare l'attraversamento pedonale e nel contempo a rallentare la velocità dei troppi automobilisti che sfrecciano su una delle arterie principali di fuorigrotta, rendendola una strada a grave rischio incidenti.

In questi mesi, l'amministrazione ha partecipato a numerosi tavoli con la Prefettura e con la X Municipalità per studiare una soluzione che mettesse in sicurezza le strade dall'irresponsabilità di alcuni.