Atto intimidatorio alla Masseria Ferraioli, il sindaco: "Dare risposta forte alla criminalità"

Ventuno colpi di pistola sparati a salve all'ingresso della Masseria Antonio Esposito Ferraioli, un bene confiscato alla camorra di Afragola. Un episodio gravissimo di intimidazione avvenuto qualche giorno fa e che in queste ore trova la condanna anche del primo cittadino Grillo. "Lavorare in sinergia per rendere forte la risposta agli episodi di criminalità e violenza di questi giorni ed anche per tutelare il più grande bene confiscato alla camorra della provincia di Napoli“, è quanto ha scritto il Sindaco Claudio Grillo in una nota inviata a tutte le forze dell’ordine del territorio. La nota prende spunto dall’ennesimo atto intimidatorio avvenuto la scorsa settimana ai danni della ‘“ Masseria Antonio Ferraioli” con il ritrovamento di 21 bossoli a salve. Nel ribadire il supporto dell’ente e della polizia locale alle attività d’indagine che vengono messe in atto, il Sindaco Grillo sottolinea il costante e prezioso impegno di tutte le forze di polizia a difesa del diritto alla sicurezza e alla legalità dei cittadini. “ Per questo continueremo — sottolinea il Primo Cittadino — a lavorare e collaborare affinché la risposta agli episodi di criminalità e violenza sia forte e gli episodi incriminati restino isolati”

