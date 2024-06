Case vacanze e b&b nelle case popolari: pioggia di sequestri e sanzioni

La Polizia Locale di Napoli ha avviato un'indagine su tre immobili della II° Municipalità, di proprietà del Comune di Napoli, destinati ad esigenze abitative per cittadini in difficoltà, ma utilizzati abusivamente come strutture ricettive. Gli immobili in questione si trovano in Via Santa Maria Ognibene, Vico Vacche a San Liborio, Vico Pallonetto a Santa Chiara.

Dalle indagini è emerso che in Via Santa Maria Ognibene, sebbene al momento non si riscontravano abusi, in passato era stata svolta l’attività ricettiva senza autorizzazioni. Per tale motivo è stata identificata e deferita all'Autorità Giudiziaria una donna, che oltre ad utilizzare l'immobile per locazioni brevi, aveva effettuato modifiche edilizie non autorizzate.

In Vico Vacche a San Liborio l'immobile, originariamente classificato come deposito magazzino, aveva subito sostanziali modifiche edili abusive e adibito a civile abitazione. Per tali abusi è stata identificata la responsabile, occupante senza titolo. Durante l'indagine, è stata scoperta, in un immobile adiacente, un'ulteriore attività di casa vacanza abusiva.

In entrambi i casi i responsabili sono stati verbalizzati e deferiti all'Autorità Giudiziaria. Analoga situazione in Vico Pallonetto a Santa Chiara dove, accertata l’attività senza titoli di una casa vacanza, è stata identificata e deferita una donna all’Autorità Giudiziaria e l'immobile sottoposto a sequestro preventivo. Di quanto accertato è stata data informazione agli Uffici comunali preposti per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi.