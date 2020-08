Attila scopre la centrale dello spaccio a Ischia

I carabinieri del nucleo operativo di Ischia insieme al cane antidroga di nome “Attila” hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante uno dei servizi antidroga disposti dal comando provinciale, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Trovata una vera centrale di spaccio attiva sull’isola d’Ischia. il 41enne deteneva, infatti, ben quattro tipologie di diverso stupefacente che erano probabilmente destinate al mercato di droga della settimana di Ferragosto.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 361 grammi di marijuana di tipo “amnesia”, 211 grammi di hashish suddivisi in due panetti, 57 grammi di cocaina purissima e quattro grammi di crack. Sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della sostanza. Il 41enne è stato portato in carcere in attesa di giudizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery