Attestato professionale per i detenuti del carcere di Poggioreale

Sono 24 i detenuti del carcere napoletano di Poggioreale che oggi hanno ricevuto gli attestati di qualificazione professionale al termine del corso "Ponteggi", promosso nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Dap e da Cfs Napoli (Centro formazione e sicurezza) organismo costituito dall'Associazione costruttori edili di Napoli e dalle organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia. La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina alla presenza della direzione dell’istituto penitenziario, di Massimo Sannino, vicepresidente del Cfs Napoli, Mattia D’Acunto, direttore Cfs Napoli, Rita Lucido e Alfredo Foglia, rispettivamente coordinatori delle aree formazione e sicurezza del Cfs Napoli.

"Grande soddisfazione" è stata espressa da Sannino: "Il corso di formazione ‘Ponteggi’, promosso nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Cfs Napoli e il ministero di Grazia e Giustizia dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresenta una finestra sul futuro dei detenuti". Anche D'Acunto ha detto che "c’è sempre soddisfazione quando si arriva alla conclusione di un percorso come quello formativo affrontato dai detenuti. Il Cfs Napoli è in prima linea quando si tratta di offrire corsi di formazione caratterizzati da una forte componente sociale come in questo caso. Siamo certi di aver fatto la nostra parte nel trasferire competenze professionali che potranno servire, a chi sta scontando la sua pena, una volta fuori dalle mura carcerarie".