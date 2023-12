Conflitto Israelo-Palestinese, missili su una nave Msc

Una nave cargo della compagnia napoletana Msc, la United VIII è stata attaccata durante un transito nel Mar Rosso.

Il comunicato della compagnia

“La nave ha informato dell'attacco una nave da guerra della coalizione che si trovava nelle vicinanze e, come da istruzioni, ha adottato manovre evasive. L'incidente – informa una nota – è avvenuto il 26 dicembre 2023, circa alle 12:25 Utc, mentre la nave Msc era in viaggio dal Porto King Abdullah, in Arabia Saudita, a Karachi, in Pakistan. Attualmente, tutto l'equipaggio è al sicuro, nessuno risulta ferito, e si sta conducendo una valutazione approfondita della nave”.

“La nostra prima priorità – sottolinea ancora la compagnia – rimane la protezione delle vite e della sicurezza dei nostri equipaggi, e fino a quando la loro sicurezza non potrà essere garantita, Msc continuerà a deviare le navi prenotate per il transito nel Canale di Suez via Capo di Buona Speranza”.

Gli autori dell'attacco

A rivendicare l'attacco, effettuato con dei droni in primis sulla città israeliana di Eliat, sono stati i ribelli Houthi dello Yemen, entrati nel conflitto Israelo-Palestinese.

Gli Usa hanno, come ha riferito poi in una nota il Pentagono, distrutto 12 droni e cinque missili lanciati dagli Houthi sul Mar Rosso.