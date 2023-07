Attacco hacker alla Vanvitelli: continuano i problemi per gli utenti

In questo momento il sistema informatico è ancora bloccato, siamo tornati a gestire le richieste di analisi su fogli di carta, come una volta". Così Pasquale Di Girolamo, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli di Napoli, descrive all'ANSA la situazione dopo l'attacco degli hacker al sistema informatico dell'ospedale che si trova nel centro storico. L'attività del policlinico prosegue, anche se "tutto è più lento - spiega Di Girolamo - e non si riesce così a gestire al massimo la mole di indagini analitiche. Ieri infatti ho emesso una circolare per ridurre le richieste di analisi solo a quelle strettamente necessarie per urgenze e per il completamento del percorso diagnostico del paziente".

"I problemi - racconta il direttore sanitario - sono cominciati il primo luglio, pensavamo fosse un guasto del software e invece poi i tecnici dopo lunghe analisi hanno appurato che si trattava degli hacker. Abbiamo avvisato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che da Roma ci ha inviato i propri esperti che sono al lavoro, ci dicono che dovremo aspettare più o meno altre 48 ore". Una situazione che rallenta molto l'attività del policlinico: "Non possiamo trasferire i referti nelle cartelle elettroniche - spiega Di Girolamo - non riusciamo a far funzionare le firme digitali. Ovviamente i laboratori non riescono a lavorare al meglio, attualmente senza il sistema elettronico ci vuole il 30% del tempo in più per effettuare ogni analisi".

Il primo luglio, ricorda il direttore sanitario, "improvvisamente ci siamo trovati bloccato il sistema di registrazione delle prenotazioni e le richieste di indagini di laboratorio da parte dei reparti. Ma anche le prenotazioni al cup non venivano registrate. Inizialmente pensavamo fosse un blocco del software, c'erano anche lamentele all'interno dell'ospedale per l'improvvisa impossibilità di inoltrare i documenti sanitari. Invece poi ci siamo accorti che si trattava di hacker. Ci è giunta anche una mail in cui ci hanno scritto un indirizzo a cui rivolgerci per una trattativa. Ovviamente non abbiamo risposto, abbiamo passato tutto all'agenzia nazionale per la cybersicurezza che sta lavorando. Non sono un esperto dei sistemi informatici, so che abbiamo buoni sistemi di protezione ma possono averli superati oppure possono essere riusciti a rubare le chiavi di acceso di qualcuno ed entrare nel sistema per hackerarlo".

È fermo "il cup sulla prenotazione delle indagini cliniche, che però non è la parte più forte del nostro lavoro. Quando terminerà questa emergenza riprendiamo le attività di diagnostica sul territorio". Quanto alla possibile fuga di dati sensibili "gli hacker avrebbero potuto rubare i referti di laboratorio, ma su questo tema siamo ancora nelle ipotesi. Le cartelle cliniche sono criptate, noi non le abbiamo perse perché sono sempre riversate sul fascicolo elettronico, ma non sappiamo bene quello che è stato anche preso. In generale però non si possono rubare le cartelle cliniche globali di ogni paziente, ma solo le indagini diagnostiche". Analisi e altre attività molto rallentate nei reparti di primaria rilevanza al I Policlinico: oculistica, dermatologia per il melanoma, chirurgia bariatrica, ortopedia, chirurgia toracica, reparto immunotrasfusionale e anche l'oncologia. Funziona meglio l'oncologica pediatrica che svolge gli esami in un reparto al suo interno e quindi sta lavorando sulle urgenze in maniera indipendente e rapida.