Attacchi contro Israele, alzato livello di rischio anche a Napoli

La crisi d'Israele, con i missili di Hamas che hanno già causato 300 morti, ha portato all'innalzamento dell'attenzione anche a Napoli. Sul proprio sito, l'Ansa riporta che la digos della Questura partenopea ha innalzato intensificato i controlli in città dopo gli attacchi a Israele. I luoghi di culto, come la sinagoga, e le altre location sensibili per la comunità ebraica sono da alcune ore maggiormente monitorate, a Napoli come nel resto d'Italia. I presidi sono organizzati dall'esercito ma la digos, affidata al primo dirigente Antonio Bocelli, ha predisposto specifici servizi di monitoraggio.

"Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra". Sono queste le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo il lancio di missili delle ultime ore. Un attacco, quello di Hamas, organizzazione paramilitare estremista palestinese, che arriva a ridosso dei possibili accordi tra l'Arabia Saudita e Israele per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi e la nascita di un nuovo Medio-oriente. Negli anni, Israele ha ricevuto diversi richiami e attacchi da organizzazioni internazionali e onlus per l'occupazione dei territori palestinesi.