Astrazeneca per errore a 44 persone al posto di Pfizer: hanno tutte tra i 18 e i 38 anni

Pasticcio sui vaccini Covid alla Fagianeria nel centro allestito nel Bosco di Capodimonte. Il 30 maggio sarebbe stato somministrato per errore a 44 persone il vaccino Astrazeneca al posto del Pfizer. L'Asl Napoli 1 ha aperto un'indagine interna.

Le 44 persone saranno contattate

La sostituzione del vaccino sarebbe avvenuta per uno sbaglio da parte di un farmacista incaricato di prendere il flacone, avrebbe scongelato il vaccino sbagliato e preparato siringhe Astrazeneca al posto di Pfizer. L'Asl è al lavoro per contattare le 44 persone, comprese nella fascia di età 18-38 anni, per metterle al corrente di quanto accaduto. Il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, sentito da Repubblica, ha confermato l'accaduto: “Nessuna macchina organizzativa o azione umana è scevra da errori. Non bisogna mai abbassare la guardia".

Campagna vaccinale: nuovo open day

Prosegue la campagna vaccinale a Napoli. L'Asl Na 1 ha indetto un nuovo open day Pfizer da oggi a domenica 13 giugno per la fascia di età 12-80 anni, presso tutti i centri vaccinali.

Ecco come sono organizzate le vaccinazioni presso gli hub napoletani:

Mostra d’oltremare: giovedì 10 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 5.000 dosi

venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 5.000 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 3.000 dosi

domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 3.000 dosi

Museo Madre: giovedì 10 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 600 dosi

venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 600 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 600 dosi

domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 600 dosi

Stazione Marittima: giovedì 10 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

Fagianeria real Bosco: giovedì 10 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.500 dosi

venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.500 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.000 dosi

hangar Atitech: giovedì 10 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 6.000 dosi

venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 5.000 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 3.000 dosi

domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 3.000 dosi

Centro vaccinale itinerante: venerdì 11 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.500 dosi

sabato 12 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.500 dosi

Villa Floridiana: domenica 13 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 12/>80 1.500 dosi