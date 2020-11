Comune di Napoli, firmato il Piano di Fabbisogno del personale: previste mille assunzioni

Oltre mille assunzioni a tempo indeterminato, circa 200 a tempo determinato. La Giunta comunale di Napoli ha firmato la delibera di approvazione del Piano di fabbisogno del personale per quel trienni. L'approvazione del bilancio preventivo renderebbe possibile inviare gli atti relativi a Roma per il vaglio da parte della competente commissione. Il via libera resta comunque vincolato all'approvazione del bilancio.

Il piano prevede 1130 assunzioni a tempo indeterminato (279 unità nel 2020, 819 unità nel 2021 e 32 unità nel 2022); 179 assunzioni a tempo determinato (78 assunzioni nel 2020 e 101 assunzioni nel 2021). Tra i contratti a tempo indeterminato, quelli per 275 Lsu da stabilizzare, in questo anno; nel 2021 l'assunzione di 485 unità di personale mediante il corso-concorso Ripam, i concorsi per 21 unità tra istruttori/direttori scolastici, agronomi e avvocati, e per 60 dirigenti (in parte nel 2022); nonchè 285 progressioni verticali riservate al personale già assunto.