Mancuso (ass. Ambiente): “Entro il 5 dicembre le prime assunzioni in Asìa per lo spazzamento”

“Il 5 dicembre assumeremo i primi vincitori del concorso in Asia. Entro il 31 dicembre, ne entreranno in servizio 200 e per febbraio arriveremo a 500. Sono giovani, risorse indispensabili, una misura potente per rilanciare lo spazzamento in città”. Lo ha annunciato Paolo Mancuso, assessore all’Ambiente e al Mare del Comune di Napoli, intervenendo stamattina su Radio Club 91, nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele.

“In questi anni – ha aggiunto l’assessore – molte risorse si sono spostate sulla raccolta mentre lo spazzamento è fondamentale. Nel centro storico abbiamo 70 unità che fanno solo questo. I cestini di via Toledo vengono svuotati sei volte al giorno e comunque non è sufficiente. Anche perché dentro ci troviamo di tutto, Interi sacchetti che andrebbero altrove. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la cattiva educazione di alcuni cittadini, con i turisti che si adeguano al peggio. Li vedi attraversare col rosso, li vedi fare cose che non farebbero mai. Abbiamo anche questo problema. A Natale ci sarà un bel pienone in città. È previsto un afflusso straordinario. E’ un grande successo, una grande risorsa. Ma anche un grande problema. Siamo molto preoccupati per il trasporto pubblico e per la difficoltà di funzionamento del treno nuovo, perché è il prototipo di altri quindici già acquistati dalla precedente amministrazione. Puntavamo sulla sostituzione dei vecchi treni, che si rompono continuamente. Se questo nuovo va più in assistenza di quello vecchio, è un problema. Dobbiamo capire cosa fare”.