Accusato dagli zii di maltrattamenti e aggressioni per soldi: assolto

Accusato dagli zii di 84 e 89 anni di reiterati maltrattamenti e aggressioni verbali finalizzate a ottenere denaro, un 48enne a cui venne notificato anche un arresto in carcere, è stato assolto in quanto "il fatto non sussiste" dal Tribunale di Napoli.

Lo scorso 12 gennaio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la sesta sezione collegiale del Tribunale di Napoli ha accolto la tesi difensiva dei difensori del quarantottenne, gli avvocati Gennaro Demetrio Paipais e Viviana Di Paola, e ha assolto il 48enne con formula piena.